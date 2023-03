Fake-News sind schäbig

Verleumdungen und Falschmeldungen hat es immer gegeben. Aber was in jüngster Zeit als Folge der „Sozialen Medien“ in Umlauf ist, schlägt dem Fass den Boden aus.

„Fake-News“ nehmen überhand – viele wollen sich gerne empören und hinterfragen die Falschmeldungen nicht. Jüngstes Opfer ist die Sportmittelschule Traiskirchen. Ein Video im Netz zeigt Aufnahmen von zum Teil dunkelhäutigen Schülern, die eine Lehrerin bedrohen und die Klasse demolieren. Bewusst wird mit der Verbindung zu Traiskirchen die Ausländerthematik angesprochen, um der Angst vor Einwanderung Auftrieb zu geben.

Dass sich schnell herausfinden lässt, dass das Video aus Brasilien stammt und nichts mit Traiskirchen zu tun hat, wird von manchen bewusst ignoriert. Das ist schäbig und sollte geahndet werden. Fake-News verbreiten darf kein Kavaliersdelikt sein.