Eine intensive Transferzeit steht Landesligist Kottingbrunn ins Haus. Intensiver, als es sich wohl die meisten in der „Grub‘n“ gewünscht hätten. Bereits vor Juni steht fest, dass mit Rene Herbst, Matthias Nemetz und Marvi Konci drei wichtige Säulen auf der Mittelachse wegfallen. Abwehrboss Luka Rajic – der im Herbst maßgeblich dazu beitrug, dass Kotting‘ mit acht Gegentreffer, die mit Abstand wenigsten in der gesamten Liga erhielt – wechselte bereits im Winter zurück zur Vienna.

