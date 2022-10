Gemeinde gefordert

Die Bad Vöslau Jags liegen sieglos am vorletzten Tabellenplatz der HLA. Die Gründe dafür sind mannigfaltig: fehlende Entwicklung bei jungen Spielern, anhaltende Verletzungssorgen, ein für diese Liga kleines Budget.

Die größte Baustelle, ist die Hallensituation. Immer wieder werden die Jags wegen Messen aus der Thermenhalle vertrieben. Trainings in der Südstadt bis 23.30 Uhr sind keine Ausnahme. Das hat mit Professionalität wenig zu tun. Das Problem kann nur eine eigene Trainingshalle in Vöslau lösen – für das HLA-Team und die schnell wachsende Nachwuchsabteilung.

Bleibt zu hoffen, dass die künftige Stadtspitze rund um den designierten Bürgermeister Christian Flammer mehr für den Sport übrig hat, als in den letzten Jahren. Denn die Geschichte sollte mahnendes Beispiel sein. Schon vor über 40 Jahren ging der Bad Vöslauer Handball nieder, weil es plötzlich keine Halle mehr gab.