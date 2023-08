Grüntraum vs. Wohnraum

Am Sonntag, 3. September, ist es soweit. Die Stadtgemeinde Berndorf lässt ihre Bürgerinnen und Bürger über die heiß diskutierten Umwidmungspläne auf der Wankenwiese und am Kremesberg abstimmen. Dass es zu der Befragung kommt, ist einer Bürgerplattform zu verdanken, die sich vehement gegen jede Art von Umwidmung von Grünland wendet. Sie hat 1.229 gültige Unterschriften gesammelt und so die Volksbefragung erreicht.

Das Thema ist heikel. Wunderschöne Grünlandschaften könnten künftig verbaut werden. Der Ärger vieler ist berechtigt, denn zuerst sollte eine Gemeinde drauf achten, bestehende erschlossene Flächen für Wohnraum zu nutzen. Andererseits muss sie auch Vorkehrungen treffen, der nächsten Generation mehr Raum zum Wohnen zu ermöglichen, ansonsten droht eine Abwanderung. Die Bevölkerung ist jedenfalls sensibilisiert und es bleibt spannend, wie das Ergebnis aussehen wird. Sicher ist, dass die Debatten weitergehen werden.