HLA Meisterliga: Ein Sieg für die Moral für Bad Vöslauer

Wer die ersten Spiele der Saison sah, stellte sich zurecht die Frage: Wer soll in dieser Saison bitte aus der HLA Meisterliga absteigen, wenn nicht Bad Vöslau? Es dauerte 16 Spiele bis die Jags voll anschrieben und dann am Freitag gleich nachlegten. Plötzlich ist der Eindruck ein anderer: Es muss viel passieren, dass der Absteiger am Ende der Saison Bad Vöslau heißt.

In den letzten Wochen war bei den Jags eine eindeutige Entwicklung zu erkennen. Die Bad Vöslauer investierten – in neue Spieler, wie Richard Wöss, aber auch in ein regelmäßiges Mentaltraining. All das machte sich bezahlt. Im Kellerduell gegen Schlusslicht Bärnbach war Bad Vöslau die bessere Mannschaft und bewies sich selbst, dass auch einmal eine unterdurchschnittliche Leistung zum Sieg reicht. Die Art und Weise der Niederlage ist für Bärnbach der nächste Tiefschlag. Der Trend spricht ganz klar für Bad Vöslau.