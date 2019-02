Rückrundenstart der 1. Landesliga: Die U23 von Kottingbrunn muss nach Waidhofen/Thaya. Spielbeginn ist um 17:30 Uhr, eine Stunde vor dem Spiel ist Treffpunkt in Waidhofen – mit einer Fahrtzeit von knapp zwei Stunden ist spätestens um 14:30 Uhr Abfahrt.

Ein Aufwand, der für Spieler in einer Reserve meist unbezahlt ist. Für Schüler und junge Spieler, für die die U23 ja eigentlich gedacht ist, ist das ohnehin zeitlich nicht immer vereinbar. Für einen Verein wie Kottingbrunn ist die 1. Landesliga von den Fahrtwegen her bekanntlich generell zeitaufwendig. Gaflenz, St. Peter/Au und Co. – da wird ein Auswärtsspiel schnell zum Tagestrip. Daher scheint der Vorstoß, die U23 Teams als 1b in eine regionale 2. Klasse einzugliedern, nicht unvernünftig.

Logischerweise müssen die finanziellen Rahmenbedingungen passen, damit das 1b-Projekt konkrete Formen annehmen kann – und nicht jeder kann und will sich ein zweites Team leisten. Doch die Vorteile überwiegen klar. Das Niveau in den 2. Klassen ist höher als in der Reserve der 1. Landesliga – davon würden die jungen Spieler profitieren. Zudem hätte die neu formierte 1b dann auch einen echten Wettkampfcharakter. Denn für die Reserven ist die Platzierung egal: der Auf- oder Abstieg hängt von der Kampfmannschaft ab.