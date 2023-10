Ihr Tempo wird fehlen

Dass Worten Taten folgen müssen, war wohl eine Eigenschaft von Badens ehemaliger Wirtschaftsstadträtin Carmen Jeitler-Cincelli. Dem zuvor ging aber eine überlegte Strategie, die die Projekte von Jeitler-Cincelli so erfolgreich machten. Ob Baden in Weiß oder der Adventmarkt neu – alle diese Erfolgsprojekte tragen die Handschrift der seit 2015 amtierenden Wirtschaftsstadträtin.

Sie verlässt die Bühne der städtischen Kommunalpolitik, weil sie das nicht mehr tun konnte, was sie gewohnt war zu tun: Projekte professionell aufsetzen und umsetzen. Vielleicht hat sie sich zu weit hineingewagt in andere Bereiche, die nicht zu ihrem Ressort gehörten. Das mag so manchen gestört haben. Obwohl sie auch dafür bekannt war: über den Ressort- und Tellerrand hinauszuschauen und auch parteiübergreifend zu arbeiten. Sie hat es nicht gemacht, um sich zu profilieren. Sie hat es für die Stadt gemacht. Das sollten auch jene bedenken, die ihr Tempo nicht mitgehen wollten.