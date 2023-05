Immerhin tatkräftig

Harte Geschütze stellte die Bürgerliste „wir badener“ auf, um in einem Pressegespräch auf die Themen hinzuweisen, die ihr ein Dorn im Auge sind. Die Ohrwaschln waren es diesmal nicht, die Jowi Trenner & Co. hauptsächlich beschäftigen. Gemeinsam mit besorgten Bürgern waren die Ausweitung der grünen Zonen, die E-Scooter und die neue Regelung für Reisebusse in Baden die Kritikpunkte.

Die Haltestelle in der Braitnerstraße muss erst anlaufen, noch ist zu Früh, ob sie unpassend ist. Die WC-Container sind natürlich keine Luxus-Variante, sie sind ja auch ein Provisorium. Warum aber nicht abgewartet wird, bis das Parkdeck Süd fertig ist, um dann die Reisenden dort aussteigen zu lassen, ist schwer zu argumentieren. Auch das Parkkonzept wirkt nicht zu Ende gedacht. Und über die E-Roller kann man immer gut streiten. Fakt ist aber, dass man der Badener Stadtregierung nicht vorwerfen kann, untätig zu sein. Auch wenn manches nicht logisch erscheint.