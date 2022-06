Information passt jetzt

Vor einem Jahr wurde das neue Parkraumkonzept von der Stadtregierung aus ÖVP und Grünen beschlossen, das seitdem für viel Aufregung gesorgt hat und weiterhin sorgt. Damals wurde auch ein Mobilitätspaket mitbeschlossen, ohne jedoch konkrete Details. Das ist nun nachgeholt worden.

Insgesamt mutet es schon seltsam an, dass damals ein Parkkonzept erstellt wurde, ohne die damit verbundenen Möglichkeiten an Mobilität zu wissen. Der Stadtregierungskoalition war wichtiger, das Konzept rasch umzusetzen, ohne allgemeine Akzeptanz, dafür nahm sie laufend Adaptierungen in Kauf. Rasch zu handeln war das Motto.

Was sich seitdem aber gebessert hat, ist die Informationspolitik. Diesmal wurde die Opposition einen Tag vor der Beschlussfassung im Gemeinderat über das Mobilitätskonzept umfassend informiert. Dieses Beispiel darf ruhig Schule machen.