Jeder ist selbst gefordert

Der jüngste Fall einer Verunreinigung der Schwechat verdeutlicht, dass manche Menschen immer noch über ein schwaches Umweltbewusstsein verfügen. Arbeiter haben Chemikalien und Abwasser einfach über einen Gully in den Kanal gepumpt. Offenbar war ihnen nicht bekannt, dass ihr Schmutzwasser direkt in den Regenwasserkanal geflossen ist und in weiterer Folge die Schwechat und den Mühlbach verunreinigt hat.

Für manche Zeitgenossen sind Kanaldeckel anscheinend gleichbedeutend mit Mülleimern. Nicht selten trifft man etwa Raucher an, die ihre Tschickstummel ganz lässig mit dem Finger wegschnippen. Auch aus dem Auto werden die Glimmstängel gerne geworfen. Dass das schlecht für die Umwelt ist, sollte allen bewusst werden. Diese Selbstverständlichkeit muss aufhören! Generell ist ein jeder von uns angehalten, seinen Müll ordnungsgemäß wegzuwerfen und zu entsorgen, dann wäre auch nicht jährlich eine Flurreinigung nötig...