Traiskirchens 1b sorgt für Diskussionsstoff. Nach dem 0:9 gegen Himberg kritisierte Trainer Jochen Wöhrer. Ihm würde die Hilfe von oben fehlen. Gegen Breitenfurt standen fünf Spieler aus dem Regionalliga-Kader in der Startformation. Das machte Breitenfurt-Coach Mario Hochgerner wütend.

Traiskirchen-Obmann Werner Trost meinte: „Für irgendwen bin ich sowieso immer der Böse.“ Irgendwo verständlich. Was sich Traiskirchen einkreiden lassen muss: Bisher gelang es nicht, Kontinuität in die Kadersituation der 1b zu bringen. Denn außer gegen Breitenfurt halfen maximal ein, zwei Spieler von oben. Da ist es nicht aus der Luft gegriffen, dass Hochgerner von Wettbewerbsverzerrung spricht. Zugegeben: Diese Kontinuität war aufgrund der Verletzungsproblematik der letzten Wochen schwierig. Künftig sollte die Kontinuität aber funktionieren, dann erspart sich Traiskirchen vielleicht auch einiges an Kritik.