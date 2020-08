Viele Gemeinden bemühen sich, der Jugend attraktive Angebote zu bieten. Dazu gehört, dass immer mehr Skaterplätze errichtet werden. Die Stadt Baden war Vorreiter, die jüngsten Plätze in der Umgebung entstanden in Kottingbrunn, Gumpoldskirchen und nun in Ebreichsdorf. Gemeinsam mit dem Unternehmen M-Ramps ist ein Platz gelungen, der allen Ansprüchen gerecht wird. Umso ärgerlicher erscheint die Beschmierungsaktion, die dort erfolgt ist. Doch muss man die Kirche im Dorf lassen. Graffitis gehören zur Skater-Szene dazu und schrecken wohl kaum ab, den Platz und die Rampen zu befahren. Solange nichts bewusst kaputt gemacht wird, entstehen auch keine Zusatzkosten. Es ist besser, die Sprayer toben sich hier aus, als auf Zäunen oder Wänden von Wohnhäusern der Bevölkerung.

Eine gute Möglichkeit, die Kreativität der jungen Leute zu fördern, wären Graffiti-Wände, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. Dort ist dann Sprayen erwünscht.