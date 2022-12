Wer viel in Niederösterreich unterwegs ist, dem wird es aufgefallen sein. Die Sammlung von Verpackungsmaterial ist bislang von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich gehandhabt worden. Einmal ist jede Art von Plastik in den Gelben Sack zu geben, dann nur feste Verpackungen aus Kunststoff wie Joghurtbecher. Sechs verschiedene Systeme liegen vor. Das soll bald der Vergangenheit angehören.

Die Vereinheitlichung ist eine längst fällige Maßnahme. Es macht keinen Sinn, wenn in einem Bundesland unterschiedliche Sammelsysteme existieren. Es gilt nun die Bevölkerung in den umzustellenden Bezirken davon zu überzeugen, mitzumachen. Das korrekte Sammeln ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Recycling heißt das Zauberwort. Und bequemer wird das Sammeln schließlich auch, wenn Dosen etwa künftig in den Gelben Sack müssen und nicht zum Sammelplatz.