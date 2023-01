Mehr Geld in Hand nehmen

Die Badener Römertherme ist zweifellos eines der touristischen Leitbetriebe der Stadt Baden. Über 23 Jahre lang schon können die Badenfreunde unter dem größten freihängenden Glasdach Europas auf rund 3500m² eine der schönsten Sauna- und Badelandschaften genießen.

Die Stadtgemeinde nimmt zwar laufend Geld in die Hand, aber es reicht nicht, um den Badetempel auf Höhe der Zeit zu bringen. Oft sind es Kleinigkeiten wie kaputte Garderobekästchen, die für Ärger sorgen. Die Stadt muss sich entscheiden, ob sie ihr Vorzeigebad sicher in die Zukunft führen will. Es bedarf einer grundlegenden Investition. Die Stadtverantwortlichen sollten dabei mehr auf das engagierte Team des Hauses hören, das viele gute Ideen hat, wie etwa das Schwefelwasser als besonderes Badener Wahrzeichen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Es braucht Mut für einen großen Schritt und viel Geld dafür.