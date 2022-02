Mut zu Ausgaben

In unserer neuen Serie anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ beleuchten wir in dieser Ausgabe die Entstehung des Beethoventempels in Baden. Interessant dabei ist, dass der damalige Bürgermeister Josef Kollmann den Bau trotz hoher Schulden nach Errichtung von Strandbad und Trinkhalle durchzog. Daran sieht man, wie wichtig so manche Maßnahme langfristig sein kann, wenn man den Mut zu Schulden hat. Die Stadt profitiert heute von diesen damaligen Ausgaben.

Freilich wären diese Projekte mit Bürgerbeteiligung kaum zustanden gekommen. Vielleicht ist das der Grund, dass die Stadtführung die Bürger nur über kleine Projekte, wie die drei aktuell zur Auswahl stehenden, abstimmen lässt. Bei Großprojekten scheut man die Bürgereinbindung. Aber mit guter Informationsgrundlage würde die Bevölkerung gewiss auch über große Pläne sinnvoll entscheiden können.