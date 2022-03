Noch kein Blockbuster

Ein Hauch von Hollywood zieht aktuell durch den Lions Dome. Man nehme ein chronisch erfolgloses Team, stelle einen neuen Trainer auf die Bühne und plötzlich reihen sich die Siege aneinander. Der Plot schreibt sich richtig einfach, ihn in die Tat umzusetzen ist hingegen richtig schwer.

Rado Mijanovic ist es gelungen, die Trendwende bei Traiskirchens Korbjägern zu vollziehen. Oder wer hätte gedacht, dass dieses Team vier Siege am Stück feiert? In den Play-offs für die Top-Teams der Liga vielleicht gar ein ganz unangenehmer Gegner wird? Das Comeback ist filmreif. Es fehlt aber noch das Happy End, denn noch haben die Lions nichts erreicht. Der Abstiegskampf ist weiterhin präsent. Jedes Spiel ist ein Endspiel. Und es kann auch ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen, wenn die Löwen übermütig werden. Dann war es eben nur ein Hauch von Hollywood und kein Blockbuster.