Noch viel Arbeit

Es war eine kalte Dusche. Traiskirchen ging am Freitag in der 1. Runde baden. Gegen Krems, eine Mannschaft, der so mancher gar die Qualität für die Regionalliga abspricht. War das Ergebnis überraschend? Nicht wirklich. Denn, dass sich Traiskirchen mit dem Toreschießen schwertut, ist kein Geheimnis. Dass der FCM gegen tiefstehende Gegner auch mit dem Herausspielen von Chancen noch Aufholbedarf hat, war zu befürchten. Insofern war das Ergebnis nicht erschreckend.

Was allerdings erschreckte, war die Leistung. Eine hohe Fehlpassquote. Hanebüchene Fauxpas im Aufbau. Zwei billige Gegentore. Der Auftritt war nicht regionalligatauglich. So klipp und klar muss man das analysieren. Am Ende wird Traiskirchen nichts mit dem Abstieg zu tun haben, keine Frage. Doch für einen Spitzenplatz nach 30 Runden fehlt Traiskirchen doch noch einiges. Das führte das Spiel eindrucksvoll vor Augen.