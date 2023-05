Pioniere der Zeitenwende

In der Sonnenkraft liegt die Zukunft. Das machte der Schweizer Umweltpionier Louis Palmer bei seinem Tour-Stopp in Baden deutlich. Seine Visionen und Tatenkraft begeistern die Menschen weltweit. Auch die Besucher in Baden konnten sich davon überzeugen. Sein Vortrag bewegte – vor allem die Botschaft, niemals aufzugeben, um Hilfe zu bitten und kreativ sein. Auf die Frage, wie jeder selbst die Welt ein bisschen besser machen könne, meinte er, einen Baum zu pflanzen. Das sei ganz einfach, indem man etwa die Suchmaschine Ecosia nutzt, die ihre Einnahmen dazu verwendet, Bäume zu pflanzen. Weiters weniger Fleisch zu essen und drittens kaum Flugreisen zu unternehmen. So einfach wäre es.

Solarkraft und Photovoltaik muss auch in Baden weiter vorangetrieben werden. Innovative Lösungen sind dabei in den Schutzzonen nötig, die kein Hemmnis für den Ausbau mehr sein dürfen.