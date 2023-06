Poller alleine sind zu wenig

Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht zum Mittwoch mitten in Baden ab. Noch ist unklar, wer die Täter waren, ob sie auch kurz zuvor einen ähnlichen Einbruch in der SCS verübt haben oder ob das andere Verbrecher waren. Ihr Coup in der Fußgängerzone, mit einem gestohlenen Pkw die Eingangstüre einer Juwelier-Kette aufzubrechen, hat jedenfalls eine Diskussion um die vor ein paar Jahren eingebauten Poller ausgelöst. Kein Wunder, denn das Bollwerk ist in der Nacht versenkt und eine Zufahrt in die Innenstadt problemlos möglich.

Der Stadtpolizeichef stellt klar, dass die Poller für die Belieferung der Betriebe innerhalb der Fuzo unten sein müssen, denn eine andere Lösung wäre kaum machbar. Ihr Zweck sei es, bei Großveranstaltungen die Stadt sicherer zu machen. Gut, dass das klargestellt ist. Sich auf die Poller auszuruhen, ist für die Unternehmer zu wenig – sie sind gefordert, selbst für genug Schutz zu sorgen, künftig nicht leicht geknackt werden zu können.