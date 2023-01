Pottensteiner Kampfansage

Der SC Pottenstein ist ein Verein, der auf hyperlokaler Ebene zu polarisieren weiß und für Journalisten eigentlich immer eine gute Schlagzeile parat hat. Zuletzt sorgten die Schwarz-Weißen mit der Verpflichtung von Sasa Pantic für Aufsehen. Der Stürmer hat unter anderem den Wiener Sport-Club, Vienna und Altach auf der Visitenkarte, wurde in den letzten beiden Saisonen (die zu Ende gespielt wurden) mit Maria Lanzendorf zweimal Meister. So jemanden holt ein 2. Klasse-Verein nur mit einem Hintergedanken: Der Meistertitel soll her.

Für diese Saison ist der Zug abgefahren. Zu groß ist der Rückstand auf Enzesfeld. Viel interessanter wird das Wettrüsten für die kommende Spielzeit. Wenn nach Berndorf auch Enzesfeld aufgestiegen ist, ist der Kampf um den Meistertitel wieder viel offener. Pottenstein meldet jedenfalls schon jetzt Anspruch an, um als großer Gejagter das Rennen aufzunehmen.