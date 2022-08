Reden wäre Gold

Man muss Claudia Winkler nicht mögen. Man muss sie auch nicht sympathisch finden. Man kann auch anderer Meinung über gewisse Entscheidungen sein. Aber – und das ist völlig unstrittig – man muss großen Respekt vor ihr haben, denn als Obfrau von Landesligist ASK Kottingbrunn trägt sie einen großen und wichtigen Beitrag als ehrenamtliche Funktionärin zum Gemeinwohl bei.

Dort, wo Menschen tätig sind, kann es schon zu Reiberein kommen – egal ob am Arbeitsplatz, in der Familie oder beim Verein. Das war so, das wird immer so sein. Entscheidend ist aber das alte Sprichwort „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ auf den Kopf zu stellen – denn in der Causa Kottingbrunn wäre Reden nämlich Gold. Hier braucht es ein offenes, klärendes Gespräch zwischen den scheinbar unzufriedenen Eltern und der Vereinsführung. Denn am Ende geht es um das Kindeswohl, das im Vordergrund stehen muss.