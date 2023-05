Region wird profitieren

Mit der Thermenregion als jüngstes Mitglied der DAC-Familie konnte nun ein 20-jähriger Prozess erfolgreich abgeschlossen werden. Mit der Bezeichnung DAC weiß der Konsument genau, was ihn erwartet – ein qualitativ hochwertiger und gebietstypischer Wein aus einer klar definierten Region zum fairen Preis. Vorbild sind die berühmten Herkunftsweine der Welt wie Barolo in Italien oder Rioja in Spanien.

Als DAC-Mitglied ist die Thermenregion international noch besser vermarktbar. Es steigert das Image, als traditionsreiches Weinbaugebiet wahrgenommen zu werden. Nicht umsonst sind die zwei ältesten Weingüter Österreichs Teil davon (Stift Klosterneuburg und Thallern). Für den Tourismus sind DAC-Weine eine ausgezeichnete Möglichkeit, neue Gästegruppen anzulocken. Revolutionär ist auch die Schaffung ortsübergreifender Weinbaugemeinden. So sind etwa zur Produktion von Gumpoldskirchner Ortswein Trauben von Rebflächen in Pfaffstätten zulässig.