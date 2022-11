Der Fasching klopft an die Türen. Am 11. November ist traditionell das Narrenwecken, wo in vielen Gemeinden wieder die Faschingsgilden symbolisch den Schlüssel zu den Ortsstuben bekommen. 2023 ist mit Oberwaltersdorf erneut ein Ort aus dem Bezirk Baden die Landesnarrenhauptstadt – nach Bad Vöslau heuer, wo Pademie-bedingt aber nicht viel passiert ist. Der Fasching wurde mit Corona als Spaßverderber quasi abgesagt.

Diesmal soll das nicht passieren, die Faschingsverantwortlichen in Oberwaltersdorf haben viel vor. Aber der sinnlose Krieg Russlands in der Ukraine und die Energiekrise mit den überteuerten Preisen, lädt nicht gerade zum Lustigsein ein. Soll man deswegen die Tradition beenden? Schluss mit lustig, weil jetzt ist es zu ernst? Nein, der Fasching hat sehr wohl seine Berechtigung. Ohne die Narretei ist die aktuell schwierige Situation kaum auszuhalten.