Sinnvolles Angebot

Die noch relativ neue „Baden plus“-App des Stadtmarketings Baden ist weiter auf der Erfolgsspur. Generell ist seit dem Amtsantritt von Ulrike List als neue Obfrau ein spürbarer Aufwind durch die Badener Unternehmerlandschaft zu spüren. Wöchentlich kommen neue Betriebe dazu, die beim Stadtmarketing dabei sein wollen und viele von ihnen nutzen auch die App als Werbeplattform.

Die neue Möglichkeit für Badener Firmen, offene Stellen in der App bekannt zu geben, ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Es mag zwar viele Stellenmarkt-Plattformen geben, aber der Ansatz, ortsansässige Schüler und Arbeitssuchende damit gezielt anzusprechen, ist vorbildlich. In Zusammenarbeit mit der HLA soll zudem ausgelotet werden, welche Jobs sich die Schüler wünschen und dabei verdeutlicht werden, dass es auch in Baden interessante Stellen gibt und nicht immer der Blick nach Wien geworfen werden muss. Dass das ganze gratis ist, sollte ein Zusatzturbo sein.