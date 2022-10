Titel führt über Berndorf

Als Berndorf zuletzt ein Meisterschaftsspiel verlor, war von Corona noch keine Rede. Über drei Jahre blieb die Mannschaft von Albin Kajtezovic in der Meisterschaft ungeschlagen. Grimmenstein zeigte mit Einsatz, Wille und Kampfgeist, wie die scheinbar unbesiegbaren Triestingtaler zu besiegen sind.

Die Serie ist Geschichte. Doch Berndorf bleibt qualitativ die mit Abstand beste Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Daran wird sich die nächsten Wochen nichts ändern, weil Berndorf auch die einzige Mannschaft in der Liga ist, die beinahe jeden Spieler eins-zu-eins ersetzen kann. Es gibt kaum Argumente, die gegen Berndorf sprechen. Die ersten Verfolger aus Grimmenstein, Aspang und die noch länger arg dezimierten Neunkirchner spielen aktuell über ihren Verhältnissen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie mittelfristig Schritt halten. Der Titel führt nur über Berndorf. Serie hin oder her.