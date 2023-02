Üben für den Ernstfall

Frauen wie Männer der Bergrettung Ortsstelle Triestingtal haben eine Spezialausbildung absolviert, um im Katastrophenfall mit militärischen Einsatzkräften an Ort und Stelle Hilfe leisten zu können – so wie jetzt in der Türkei.

Es gehört einiges an Mut dazu, die beschauliche Umgebung des Schöpfls gegen ein Erdbebengebiet einzutauschen, wo das Ausmaß der Zerstörung apokalyptische Ausmaße angenommen hat.

Mit dabei in der Türkei auch Bergrettungskamerad Major Bernhard Lindenberg, der jetzt als AFDRU-Kontingentskommandant in Hatay die Österreicher befehligt. Er hat mit den Triestingtaler Bergkameradinnen und -kameraden das Spezialtraining durchgeführt, jetzt sind drei mit ihm in der Türkei und machen das, wofür sie ausgebildet worden sind: Retten und Bergen. Sie haben Wunder möglich gemacht: Neun Menschen sind bis jetzt lebend geborgen worden.