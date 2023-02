Und dann wird es heikel

In diesem Jahr wird es keinen Velo/Run geben. Der Veranstalter sieht sich nach einem Unfall im Vorjahr mit Klagen konfrontiert. Ein Radfahrer kollidierte mit einem Auto, allerdings in einem Bereich, in dem der Organisator ausdrücklich darauf hinwies, dass es zu Gegenverkehr kommen kann. Das wurde zuvor so auch von der BH genehmigt.

Trotzdem beschäftigt der Fall seit Monaten die Anwälte.

Kommentar Liegt ein Fehlverhalten der Organisatoren vor, sind diese haftbar. Auch andere Lauf- und Radsport-Veranstalter werden den Ausgang genau verfolgen. Jedenfalls wird ihnen vor Augen geführt, dass das Durchführen einer Sportveranstaltung rechtlich heikel werden kann. Und ein gerichtliches Nachspiel oder gar einen Schuldspruch können sich zumindest kleinere Veranstalter nicht leisten. Vielleicht sagt dann bald der eine oder andere, ich lasse es lieber bleiben. Das kann aber eigentlich niemand wollen.