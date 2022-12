Viele Facetten

132. Eine Zahl, die wie ein positives Signal wirkt. Um 15 Zuschauer mehr als noch vor einem Jahr besuchten die Spiele im regionalen Fußball-Unterhaus. Ein Trend, der sich über das gesamte südliche Niederösterreich erstreckt. Im Vergleich zu den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt und Mödling sind die Zuschauerzahlen im Bezirk aber relativ gering.

Dem Bezirk fehlt aktuell ein richtiges Aushängeschild. Ebreichsdorf ist als Gebietsligist mit 263 Besuchern pro Partie immer noch der größte Frequenzbringer.

Mit 27 Kampfmannschaften stellt der Bezirk mehr als Wr. Neustadt (26), Neunkirchen und Mödling (jeweils 18). Klar nehmen sich die Vereine mögliches Zuschauerpotenzial gegenseitig weg. Aber: Im Bezirk kommen auf einen Verein 5.475 Einwohner. Also mehr als in Wr. Neustadt (4.870) und Neunkirchen (4.805). Was zeigt, dass das generelle Interesse am Amateurkick trotz allem etwas geringer ist als in der Umgebung.