Vorwürfe untersuchen

Selten noch hat ein anonymer Brief für so viel Aufregung gesorgt. Meistens werden solche Briefe nicht weiter beachtet. Aber in diesem Fall sind noch die Berichte über den Grafenwörther Bürgermeister und Gemeindebundchef Alfred Riedl und seine zahlreichen Grundstücksgeschäfte in aller Munde. Daher ist die Thematik auch so heiß.

Dem Kottingbrunner Ortschef Christian Macho wirft ein anonymer „zorniger Bürger“ vor, seine Position und sein Wissen bei privaten Grundkäufen ausgenutzt zu haben, um finanzielle Vorteile zu erzielen.

Macho nimmt die Sache ernst und listet in einer ausführlichen Stellungnahme, die er der NÖN geschickt hat, alle seine Grundstückskäufe auf, inklusive Kosten und Hintergründe. Das ist eine ehrliche Art, damit umzugehen. Dennoch ist eine Untersuchung der Fälle ratsam. Wünschenswert wäre auch, wenn sich der Verfasser des Briefes beim Bürgermeister meldet und sich aktiv einbringt und nicht weiter hinter der Anonymität versteckt.