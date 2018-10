Die Gemeinderatswahl rückt näher. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich Teile der Badener Opposition derzeit aus ihrem medialen Dornröschenschlaf melden und regelmäßig Maßnahmen der schwarz-grün-pinken Stadtregierung anprangern. Offenbar sind dabei die Autofahrer das begehrteste Wahlobjekt, denn es dreht sich vordergründig um den Dauerbrenner Parkraum in Baden.

Die Stadtführung macht es den Gegnern aber leicht, da kaum neue Parkplätze geschaffen werden, dafür immer wieder welche durch diverse Maßnahmen verloren gehen. Fakt ist, dass in Spitzenzeiten zu wenig Parkplatzresourcen vorhanden sind. Die dazu in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zur möglichen Aufstockung des Parkdecks Römertherme jährt sich demnächst…



Ob die durch den freitägigen Wochenmarkt wegfallenden Parkplätze am Brusattiplatz die Parkplatzproblematik so verschärfen, dass weniger Kunden Baden ansteuern, ist fraglich. Dass die Stadt deswegen Einnahmen verliert, ist nicht stimmig, da wohl sonst leer bleibende Kurzparkplätze in der Stadt dann belegt sein werden.