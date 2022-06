Weggabel der Dauerrivalen

Es ist vollbracht. Berndorf ist Meister der 2. Klasse Triestingtal. Der Titel der Kruppstädter ist verdient, keine Frage. Die Kajtezovic-Elf wäre ohne Corona schon in einem der letzten beiden Jahren aufgestiegen, ist seit Herbst 2019 in der Liga ungeschlagen, stellt in dieser Spielzeit die beste Offensive und die beste Defensive. Das vorzeitige Meisterstück gegen Dauerrivalen Enzesfeld war der verdiente Lohn. Berndorf wird in der nächsten Saison – in einer wohl ausgeglichenen – 1. Klasse Süd eine gute Rolle spielen, auch wenn es für ganz vorne nicht reicht.

Selbes hätte für Enzesfeld gegolten, aber die Özkan-Truppe wird wieder einmal Zweiter. Zum dritten Mal in Folge. Die corona-bedingten Abbrüche nicht einberechnet. Jetzt halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die Mannschaft zerfällt. Enzesfeld vielleicht im Mittelmaß versinkt. Es wäre schade, wenn sich der BSV für seinen Weg 2023 nicht belohnen könnte.