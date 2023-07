Wenn das Klo alles selbst macht

Überfüllte Dixie-Klos waren die Nachwehen von „Baden in Weiß“, die viele in der Stadt beschäftigten. Die Stadt setzt in Zukunft auf selbstreinigende Toiletten, wie am Brusatti-Platz. Ein Modell, geboren aus der Personalnot, weil heutzutage niemand mehr öffentliche Toiletten putzen will.

Das WC soll die Debatte darüber stoppen, dass das gemauerte, aber sanierungsbedürftige WC am Brusattiplatz nicht mehr aufgesperrt wird. Die NEOS regten zumindest einen „WC-Plan“ für die Stadt an. „Skurril“ – so die Antwort der grünen Vizebürgermeisterin. Aber auch nicht skurriler, als mobile WC-Boxen aufzustellen, die nach einer Weile aus optischen Gründen wieder verschwinden müssen.

Ob das neue selbstreinigende WC samt zwei neuer WC-Container die kommen sollen, alle Befürfnisse erfüllen, wird sich zeigen. Zumindest sollten alle daran denken, öffentliche Toilettenanlagen in einem Zustand zu hinterlassen, der eine Nachbenutzung möglich macht.