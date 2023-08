Wieder der große Gejagte

Der Druck war groß. Im zweiten Gebietsliga-Jahr war der Titel für Ebreichsdorf ein Muss. Genau das hat die Maucha-Elf mit einem Punkterekord auch geschafft. Eine Etage höher liegt der Druck wieder in Ebreichsdorf. Weil der ASK auch in der 2. Landesliga Ost als der Favorit schlechthin gilt.

Das verwundert nicht. Mit Nikola Zivotic und Co. hatte Ebreichsdorf Spieler in den eigenen Reihen, die weit mehr als Gebietsliga-Qualität besaßen. Mit den Neuzugängen von Markus Pavic, Patrick Haas und Oliver Mohr hat sich Ebreichsdorf unter anderem drei Spieler gesichert, die zu gestandenen Regionalligapspielern gehören. Oder im Falle von Pavic sogar darüber hinaus. So ist die der Gebietsliga-Meister noch besser geworden.

Ein so klarer Favorit wie in der Vorsaison ist Ebreichsdorf aber trotzdem nicht. Der Vorteil der anderen Anwärter wie Stockerau und Brunn ist, dass sie die Liga seit Jahren kennen. Qualitativ kann aber kein anderer Verein mit dem Aufsteiger mithalten.