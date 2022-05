Worten müssen Taten folgen

Die Corona-Pandemie hat weltweit die Wirtschaft beschädigt. In Baden haben Corona & Co. vor allem das Casino und sein Congress Center getroffen. Zwei Jahre fand kaum ein Kongress oder eine Wirtschaftsmesse statt. Erst langsam fängt das wirtschaftliche Leben wieder zu laufen an.

Um das Überleben langfristig zu sichern, sind daher Init

ativen wie der Wirtschaftsclub Baden sehr zu begrüßen. Es darf nur nicht bei einer einmaligen Auftaktaktion bleiben, sondern muss von nun an aktiv gehegt und gepflegt werden. Der Elan von Mitinitiator Paul Leitenmüller ist spürbar. Er ist der Motor des neuen Marketing-Netzwerkes, dem nach den hehren Worten weitere Taten folgen müssen. Der Appell etwa, in Baden einzukaufen und zu konsumieren, sollte selbstverständlich sein. Nur wenn sich alle Akteure dem bewusst sind, kann Baden als Wirtschafts-Zentrum wieder aufleben.