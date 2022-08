Zeit für mehr Gespräche

Susanne Stanzel, scheidende Leiterin des Pflege- und Betreuungszentrums Baden sagt, sie habe ihren Beruf – Stanzel lernte den Beruf der Diplomkrankenschwester in der damaligen Krankenpflegeschule im Landesklinikum Mödling – stets als Berufung gesehen.

Pflegefachkräfte gäbe es ihrer Meinung nach genug. Was in der täglichen Pflegeroutine zu kurz komme, sei, sich eingehend Zeit für einen bestimmten Klienten zu nehmen, mit ihm zu plaudern, den Kasten in Ruhe zu sortieren oder ein- und auszuräumen. Für solche Tätigkeiten Planstellen zu schaffen und darauf zu schauen, dass diese mit Menschen besetzt werden, die das mit Freude machen, wäre ein zusätzliches Plus für ein Betreuungszentrum.

Eine Entlastung für das pflegende Personal, eine Bereicherung für die Klientinnen und Klienten und die Möglichkeit, neue, soziale und kommunikative Berufsfelder zu erschließen.