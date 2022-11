Zielstrebige Transfers

Altenmarkts Damen werden vor jeder Saison zum Kreis der Abstiegskandidatinnen in der Bundesliga gezählt. In der Vorsaison vertrieb der SKV das Abstiegsgespenst frühzeitig aus dem Triestingtal. Im Sommer folgte der große Umbruch, zu groß, um weiter im gesicherten Mittelfeld zu spielen. Mit dem 2:3 bei Schlusslicht Innsbruck schrillen die Alarmglocken.

2023 läuft es vielleicht auf ein Herzschlagfinale, wie 2021 hinaus. Damals gaben die Altenmarkterinnen mit einem 3:0 gegen Horn am letzten Spieltag die Rote Laterne ab. So weit muss es nicht kommen, wenn am Transfermarkt zielstrebiger gearbeitet wird als zuletzt. Vor der Saison wurde bei der Trainerfrage zu lange gezaudert. Mit einem rascheren Vorgehen hätte der ein oder andere Abgang verhindert werden können. Dann wäre die sportliche Situation jetzt eine andere. Die Fehler begannen nicht erst im Herbst, sondern bereits im Sommer.