Das Fotofestival war 2018 neben den fehlenden Parkplätzen in der Stadt das vorherrschende Thema in Baden. Sie werden auch im kommenden Jahr gefragter Diskussionsstoff sein.

Das „Festival La Gacilly-Baden Photo“ war eine Bereicherung, es ist gut, dass der Gemeinderat mehrheitlich für eine weitere Förderung und somit Fortsetzung 2019 gestimmt hat. Der öffentliche Raum ist durch die Bilder in der Stadt wertvoll geworden. Für das erstmalige Organisieren einer Veranstaltung in dieser Größe gebührt den Verantwortlichen viel Lob. Unverständlicherweise gab es aber keine gemeinsame Bilanz-Präsentation von Festivaldirektion und Stadtgemeinde, um die Erfolgszahlen vorzustellen. Verwirrend war auch, dass das Festivalende für nächstes Jahr bei der Finissage mit 27. Oktober angegeben wurde und nunmehr wie beim Festival in Frankreich der 30. September ist. In der Kommunikation ist noch Luft nach oben.

Die Besucher dürfen sich jedenfalls wieder auf eindrucksvolle Bilder freuen, diesmal zum Thema „Hymne an die Erde“.