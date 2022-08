Mehr Grün statt Grau

Der Kampf gegen Bodenversiegelung ist ein wichtiger, der einen Schulterschluss aller entscheidenden Akteure erfordert. Gerade die vielen zunehmenden Hitzetage verdeutlichen den Unterschied zwischen grauen Betonwüsten und grünen Umgebungen. Der Einsatz der Grünen Landeschefin aus Baden ist auf dem Gebiet lobenswert. Sie hat recht damit, dass es klare Gesetze braucht, die zum Beispiel riesige asphaltierten Parkplätze bei Supermärkten und Fachmarktzentren verhindern sollen. Da liegt in der Vergangenheit Vieles im Argen.

Die Lebensmittelkonzerne lernen aber auch von sich aus dazu. Beim Umbau des Spar-Supermarktes in der Vöslauer Straße in Baden wurde etwa Rasenziegeln bei den Parkplätzen eingebaut. Leider wurden schattenspendende Maßnahmen wie Baumpflanzungen verabsäumt. Aber ein Schritt in die richtige Richtung ist erfolgt.