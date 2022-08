Name für die Wall of Fame

Er war der Most Valuable Player der Bundesliga. Er war der gefährlichste Korbjäger. Er war über acht Jahre der beste Traiskirchner Spieler. Fabricio Vay setzte sich zwischen 2010 und 2017 ein Denkmal im Lions Dome. Jetzt wird die Legende um eine Facette reicher. Vay kehrt mit 36 Jahren zurück. Das schien ausgeschlossen. Bei Zweitligist Basket Flames ließ er seine Karriere ausklingen, schulte um, arbeitet als Lehrer.

Ob er sportlich an frühere Leistungen anschließt? Unwahrscheinlich. Aber Vays Rolle ist eine andere. Er ist ein Lehrmeister für die Jungen, ein Bindeglied zum Trainerteam, eine Identifikationsfigur für die Fans. Traiskirchen ist seine Heimat. Hier wachsen seine Kinder auf, hier trifft man ihn im Kaffeehaus. Vays Rückkehr ist vor allem eines: eine emotionale Angelegenheit. An deren Ende Vays Name neben Hajda, Maticky und Co. hängen sollte. Kurz gesagt: Vay ist ein Spieler für die Wall of Fame.