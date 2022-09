Radarbox als Signal

Traiskirchen sagt den Rasern den Kampf an. Das ist gut so, aber ob es dazu zehn teure Radarmessgeräte braucht, verstehen nicht alle. Sie sind aber eine verlässliche Methode, um eine Strecke dauerhaft vor zu schnell fahrenden Fahrzeugen zu sichern.

Wohl jeder hat sich schon einmal dabei ertappt, wie er zu schnell im Ortsgebiet unterwegs war. Die neuen Radarstandorte sollen daran erinnern, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Natürlich sind auch mobile private Radarüberwachungen sinnvoll, da nicht berechenbar, aber fixe Standplätze an markanten Stellen mit größerer Unfallhäufigkeit beziehungsweise vor Kinder- und Senioreneinrichtungen, haben Signalwirkung. In Traiskirchen ist etwa die Gegend um den Stadtpark ein guter Platz dafür, da hier viele Kinder zur Tagesbetreuung gehen und die Autos bislang dort viel zu schnell unterwegs waren.