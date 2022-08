Sinnlose Wut der Autolobby

Der Bau von Radwegen und die Schaffung von Grünstreifen sind Autofahrern ein Dorn im Auge. Beispiele sind der Geh- und Radweg entlang der Flugfeldstraße in Kottingbrunn, der seit sieben Monaten gebaut wird und in Baden die neuen Rabattln in der Wienerstraße.

In Kottingbrunn dauern die Arbeiten an, sind aber laut Bürgermeister im Zeitplan. Das wird überprüfbar sein, genauso, ob die Umleitungen rund um das Bauvorhaben vernünftig sind oder nicht. Merkwürdig ist nur, dass die Kritik recht spät kommt.

In Baden echauffieren sich viele wegen der „Rabattln“. Gemeinderat Gottfried Forsthuber wittert gar eine Verschwörung gegen Autofahrer. Das ist natürlich Quatsch, die Gemüter werden sich nach Fertigstellung schon beruhigen. Eigentlich müssten die Autofahrer froh sein, durch die Straßenverkleinerung werden nämlich zusätzliche Parkplätze geschaffen.

Hass auf Autofahrer? Wirbel um Straßenarbeiten & neue Rabattln in Baden