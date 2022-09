19:34, was für ein Debakel. Anders ausgedrückt: 15 Tore trennen die Bad Vöslau Jags aktuell von Westwien, einem Team, dass die Buchmacher im besseren Mittelfeld der HLA sehen. Dabei war das Ergebnis unterm Strich beinahe noch das Schmeichelhafteste an diesem Freitagabend. Die Leistung war desaströs unterirdisch, peinlich. So spielt ein Absteiger. Diese Analyse ist nach einer Runde richtig hart, muss aber in dieser Deutlichkeit angesprochen werden.

Bad Vöslau machte in der Vorsaison den Fehler, den Auftaktsieg gegen Ferlach falsch einzuordnen, ging nach dem Erfolgserlebnis viel zu laissez-faire ans Werk, fand nie mehr so richtig in die Spur. Das schlechte Momentum nahmen die Jags offenbar auch mit in die neue Saison. Es gibt nur ein Mittel, sich aus dieser verfahrenen Situation zu befreien: Siege. Im September geht es noch gegen Graz, Bruck und Bärnbach. Leichter wird es nicht mehr werden.