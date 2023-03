Handeln, statt ankündigen

Zu wenig (ehrenamtliches) Personal und schlechte Trainingsbedingungen. Über diese Zustände klagten im Rahmen der BAC-Generalversammlung viele der zwölf Zweigvereine.

Die Fußballer stehen etwa vor dem Problem, dass interessierte Kinder da wären, aber nicht genug Trainer, die sie betreuen. Dadurch bleiben Kinder auf der Strecke.

Neben dem Personal mangelt es auch an der Infrastruktur. Die BAC-Wasserballer haben im Winter keine adäquate Trainingshalle in der Stadt. Die Handballer stoßen an die Kapazitätsgrenzen. Die Zweigvereine des BAC sind kein Einzelfall. Über Jahre wurden Investitionen verabsäumt. Es fehlte am politischen Willen und am Weitblick. In Baden und im ganzen Land. Das ist bestimmt ein Mitgrund, warum sich so mancher Funktionär frustriert zurückzog. Es ist also ein Teufelkreis. Um den zu durchbrechen, hilft nur ein offenes Ohr und Taten statt Worte.