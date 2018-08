Mit einem 5:0-Kantersieg feierte Ebreichsdorf den dritten klaren Erfolg im dritten Spiel.

Einer der Zaungäste zuletzt: Sebastian Bauer. Der Innenverteidiger wechselte diesen Sommer von Ebreichsdorf in die Bundesliga, spielte sich dort auf Anhieb in die Startelf und wird von Admira-Trainer Baumeister in höchsten Tönen gelobt. Bauer spult seine Partien in der Südstadt runter, wie zu Ostliga-Zeiten. Den vermeintlich großen Sprung meisterte er problemlos – als wäre es nie anders gewesen. Was der einstige „Star“ der Ebreichsdorfer Mannschaft bei der Beobachtung seines Ex-Teams zu sehen bekam?

Dass der ASK nahtlos an die überragende letzte Saison angeknüpft hat. Auch ohne Bauer in der Innenverteidigung stand bislang dreimal die Null. Auch ohne Alex Ibser oder Marjan Markic in der Offensive erzielte man in drei Partien dreizehn Treffer. Dabei ist es nur allzu verständlich, dass Trainer Zeljko Ristic ob des Umbruchs im Sommer und der letzten Saison, in der man „vielleicht überperformt hat“ , den Ball vor dem Start flach hielt.

Doch nun kann man wohl sagen: Trainerteam (Vorbereitung) und Vorstand (Kaderzusammenstellung) haben wieder ganze Arbeit geleistet. Ebreichsdorfs begeistert auch in der neuen Konstellation. Als wäre es nie anders gewesen.