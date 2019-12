Dass Tribuswinkel im Abstiegskampf nichts dem Zufall überlassen will, zeigt das (geplante) Transferprogramm.

Mit Murat Cetinkaya kommt ein Spieler, der in der Rapid-Jugend ausgebildet wurde und Stationen wie Horn oder Lustenau auf seiner Visitenkarte stehen hat. Zudem soll auch Goalgetter Tanju Yurt wieder zurückgeholt werden. Auf dem Papier liest sich das – wie so oft in Tribuswinkel – sehr ordentlich. Einen namhaften Kader auf die Beine zu stellen, damit hatte Obmann Harald Schweiger in den letzten Jahren eigentlich nie ein Problem – nur stimmte die „Chemie“ irgendwie nie. Tribuswinkel ist da ein Sonderfall, einige Trainer – wie etwa Senad Mujakic – verzweifelten an der fußballerisch guten, in Sachen Einstellung aber ausbaufähigen Truppe. Denn im Grunde genommen hatte auch der Kader im Herbst weit mehr Qualität, als um auf einem 10. Tabellenplatz stehen zu müssen. Mit Yurt und Cetinkaya ist der FC nun definitiv noch besser aufgestellt, mit dem Abstieg hätte man wohl so oder so nichts zu tun gehabt.

Eine Garantie dafür, dass Tribus‘ wieder in die obere Tabellenregion kommt, sind die Transfers aber nicht. Dafür muss Trainer Behaija Fejzic den mysteriösen „Tribus-Code“ knacken und seine guten Einzelspieler zu einer Mannschaft formen.