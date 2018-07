Diese Unterstützung hat sich Traiskirchen-Obmann und Sportchef Werner Trost redlich verdient: Mit Johann Briegl soll Traiskirchens „Mädchen für alles“ endlich ein wenig entlastet werden.

Die jüngere Vergangenheit war für Trost intensiv: Zunächst der Aufstieg in die Regionalliga durch Sollenaus Lizenz, dann die Übernahme des Obmann-Amtes von Erich Kroboth. Die anstrengendsten Tage gab es freilich immer in der Übertrittszeit – was aber auch ein hausgemachtes Problem war.

Trosts Fähigkeiten als Sportmanager sind in der Szene bekannt, werden geschätzt – auch bei Bezirksrivale Ebreichsdorf. Immer wieder schaffte es Trost, interessante und vielversprechende Spieler zum noch jungen Regionalligisten zu lotsen. Ein gutes Netzwerk, etliche Beobachtungen, viele Gespräche und „Spieler-Castings“ in Form von Tests machten dies möglich. Trotzdem muss gesagt werden: Einen Mannschaftskern an dem pro Transferperiode nur Feinjustierungen vorgenommen werden müssen, hat man bislang nicht gefunden.

Wiederum gibt es Neuzugänge im zweistelligen Bereich. Die Quote an Spielern, die letztlich nicht die Erwartungen erfüllten, war stets hoch. Mit Briegl sollte diese künftig geringer ausfallen. Vier Augen sehen bekanntlich mehr als zwei.