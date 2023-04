Es war ein besonderer Ostermontag, sowohl für die Bad Vöslau Jags, als auch für die Traiskirchen Lions. Die Handballer aus der Thermalstadt bekamen Post vom Verband. Durch den Rückzug von Westwien wird es in dieser Saison keinen Absteiger geben. Die Bad Vöslauer sind gerettet. Der Druck fällt ab. Genauso wie bei den Traiskirchen Lions. Die Basketballer kämpften Fürstenfeld in der vorletzten Runde der Qualifikationsrunde in der Verlängerung nieder.

Die Leistung beider Vereine ringt Respekt ab. Traiskirchens Korbjäger meisterten im Sommer einen Umbruch auf allen Ebenen, trotzten dem Verletzungsteufel und mit Aleksej Kostic schaffte ein Megatalent den Durchbruch. Vöslaus Handballer gewannen keines ihrer ersten 15 Spiele, dafür aber vier der letzten sechs. Die Jags zogen die richtigen Schlüsse und steckten auch die katastrophale Hallen-Trainingssituation weg. Der Klassenerhalt ist in beiden Fällen völlig verdient.