Mauerwerk gegen Ebreichsdorf: dieses Duell hat schon allein aufgrund der verschiedenen Vereinsphilosophien Brisanz. Auf der einen Seite der „gesund“ gewachsene Verein mit Funktionären, die seit jeher mit dem ASK Ebreichsdorf verbunden sind. Auf der anderen Seite ein Klub, der mit der Hilfe ausländischer Investoren so schnell wie möglich – sozusagen mit der „finanziellen Brechstange“ – nach oben möchte.

Dass sich diese beiden „Ideologien“ nun auch im Titelkampf gegenüberstehen, verstärkt diese Rivalität natürlich umso mehr. Ebreichsdorf-Trainer Zeljko Ristic weiß, dass das Spiel in erster Linie zur Kopfsache wird – mit einer klar besseren Ausgangslage für Ebreichsdorf.

Mauerwerk steht nach zwei Remis in Folge schon unter Zugzwang. Denn während Ebreichsdorf Platz eins zurückeroberte, müssen die Wiener aufpassen, nicht einen kompletten Fehlstart ins Frühjahr hinzulegen. Für Ebreichsdorf ist der Meistertitel in erster Linie eine Prestige-Geschichte, wäre der Lohn harter Arbeit. Für Mauerwerk zählt indes nur der Aufstieg und dafür muss mindestens Platz zwei her – Leobendorf sitzt allerdings schon im Nacken.

Es zeichnet sich also eine einseitige Nervenschlacht ab: Während das Mauerwerker Barometer schon den kritischen Bereich anzeigt, geht Ebreichsdorf drucklos in das Spitzenspiel.