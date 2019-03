Einige Monate spielt Mirza Jatic nunmehr für Traiskirchen. Dennoch ist nach wie vor offen, ob Wiener Neustadt eine Ausbildungsentschädigung für seinen Ex-Spieler einfordert oder nicht.

Die würde sich auf rund 12.000 Euro belaufen und den Wr. Neustädtern laut ÖFB-Regulativ auch zustehen. Die Fußballergewerkschaft VdF wartet nur auf besagte Forderung, würde mit Jatic gerne einen Präzedenzfall schaffen und die ÖFB-Regelung kippen. Wer Recht hat, entscheidet dann das Gericht. Ungeachtet dessen wird die mögliche Geldforderung aber auch zur Frage des Anstands.

Jatic kam nämlich erst mit 21 Jahren zu Wiener Neustadt. Dem SC kann man anrechnen, einem damaligen Amateurspieler die Chance gegeben zu haben, für die Ausbildung waren aber ganz andere Vereine hauptverantwortlich. Nach drei Jahren wurde der 25-Jährige auch schon wieder vor die Tür gesetzt, ohne sich großartig darum zu kümmern, wie es mit Jatic – der seinen Brotberuf für die Chance im Profibereich aufgab – weitergeht. Jatic war also arbeitslos. Kein Vorwurf an den SCWN – so ist eben das Geschäft.

Allerdings könnte man jetzt Größe beweisen, auf die Geldforderung verzichten und so einem Ex-Spieler zumindest einen Gerichtsstreit um seine Person ersparen.