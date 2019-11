Vöslau hat vergangene Woche den bislang härtesten Dämpfer im Meisterrennen hinnehmen müssen. Allerdings nicht auf dem Rasen, sondern in Sachen Kader. Axel Summer entschied sich nach geschafftem Herbstmeistertitel weiterzuziehen, und die Herausforderung Regionalliga bei Traiskirchen anzunehmen.

Während Traiskirchen einen Perspektivspieler bekommt, verliert Bad Vöslau einen Hauptdarsteller. Summer steuerte in der Hinrunde sieben Tore und Assists im zweistelligen Bereich bei. Trainer Darko Dukic übt dennoch Zweckoptimismus, bekräftigt, dass seine Truppe noch immer genügend Qualität hat. Das mag sein, aber Summer wird definitiv fehlen. Man erinnere sich nur an die schwierige Partie gegen Gloggnitz (1:0), die der 23-Jährige per Weitschuss im Alleingang entschied. Vöslau versucht jedenfalls gar nicht, Summer extern zu ersetzen. Das ist durchaus verständlich. Denn einen Spieler von dieser Qualität – und noch dazu im Winter – zu bekommen, ist schwierig. Und wenn, würde es preisliche Dimensionen annehmen, die Vöslau sich nicht leisten kann oder will.

Dukic hat also gar keine andere Wahl, als seinen vorhandenen Kader noch mehr in die Pflicht zu nehmen. Vöslau kann den Summer-Abgang nur über das Kollektiv kompensieren.